



Байден подпишет указ об усилении проверок для выдачи разрешений на оружие

Президент США Джо Байден собирается издать указ, который направлен на увеличение количества проверок биографических данных, необходимых для покупки огнестрельного оружия.



Он направлен на то, чтобы максимально приблизить США "к всеобщей проверке биографических данных без дополнительного законодательства".



Президент-демократ подпишет закон во вторник во время визита в Монтерей-Парк, штат Калифорния, где в январе вооруженный преступник убил 11 человек.



В прошлом году г-н Байден подписал межпартийную меру по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия и неоднократно просил Конгресс принять дополнительные меры в отношении того, что он называет "эпидемией стрелков".



Но его призывы к запрету штурмового оружия, всеобщим проверкам биографических данных при продаже оружия и отмене иммунитета производителей оружия от судебного преследования вряд ли будут иметь успех, пока республиканцы контролируют Палату представителей США.



Исполнительный указ Байдена — закон, который президент США может принять без Конгресса, — признает эту политическую реальность и предусматривает ряд действий, находящихся в его компетенции, начиная с расширения проверок биографических данных.



Всеобщая проверка биографических данных — или требование проверять информацию о покупателе оружия через базу данных ФБР до совершения продажи — рассматривается как ключ к закрытию юридических лазеек, позволяющих совершать запрещенные покупки.



Указ также требует предложения о том, как федеральное правительство может удовлетворить краткосрочные и долгосрочные потребности сообщества, пострадавшего от массовых расстрелов, аналогично тому, как власти реагируют на стихийные бедствия.



Он также направлен на борьбу с продавцами оружия, которые нарушают закон.



Байден поручит генеральному прокурору США уточнить установленное законом определение того, кто может "вести бизнес" по торговле огнестрельным оружием, разработать план, который не позволит торговцам огнестрельным оружием, чьи лицензии были отозваны, продолжать свою деятельность, а также сделать публичной информацию о продавцах оружия, нарушающих закон, в целях общественного поорицания.



Отдельно мера требует от Федеральной торговой комиссии выпустить отчет о том, как производители оружия ориентированы на гражданских лиц, особенно несовершеннолетних.



Он также направлен на сокращение случаев кражи или потери огнестрельного оружия во время транспортировки между дилерами и требует более качественного представления баллистических данных, чтобы правоохранительные органы могли сопоставить гильзы с оружием, из которого они были выпущены.



Приказ включает в себя призыв к повышению осведомленности общественности о законах, известных как приказы о защите от экстремальных рисков. Эти законы, подписанные в 19 штатах и ​​округе Колумбия, позволяют отдельным лицам обращаться в суд с ходатайством о временной конфискации оружия у лиц, потенциально склонных к насилию или опасному для окружающих поведению.



В прошлом месяце Министерство юстиции направило более 200 миллионов долларов на помощь штатам в соблюдении этих законов.



Участники кампании по контролю над оружием положительно отреагировали на новость об указе.



"Эти исполнительные действия повысят безопасность общества, привлекут к ответственности оружейную промышленность и мошенников, которые нелегально продают оружие в наших сообществах, тем самым они спасут жизни", — написала коалиция Everytown в Twitter.



Общественная группа Moms Demand Action добавила, что указ "удвоит достигнутый прогресс" в прошлогоднем законопроекте.

