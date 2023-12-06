



Байден оценил свои шансы против Трампа на выборах в США

Действующий президент США Джо Байден считает, что способен победить на предстоящих выборах, которые состоятся в 2024 году.



Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции 6 декабря.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Таким образом, Байден ответил на вопрос журналистов о том, что он думает относительно возможностей его основного соперника, экс-президента США Дональда Трампа.



"Я ничего не думаю. Я его побежу", - коротко ответил Байден.



По словам главы Белого дома, кроме него самого, есть еще множество демократов, которые способны обойти Трампа на предстоящих выборах.



"Я не единственный, кто может его победить, но я его побежу", - добавил он.