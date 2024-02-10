



Байден обвинил конгрессменов в преступной халатности

Президент США Джо Байден возмущен задержкой в Конгрессе выделения помощи Украине.



По данным Bloomberg, он обвинил американских конгрессменов в преступной халатности на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Вашингтон.



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"Неспособность Конгресса поддержать Украину близка к преступной халатности. Это возмутительно", - сказал Байден.



В ответ Шольц выразил надежду на то, что в Конгрессе все же примут решение о выделении помощи для Украины.