



Байден о планах РФ по ядерному оружию в космосе: американцы могут не бояться

Президент США Джо Байден не исключил вероятности того, что РФ нанесет вред спутникам с помощью ядерного оружия в космосе.



Соответствующее заявление он сделал в экстренном обращении к нации по случаю внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



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"В отношении американского народа ядерной угрозы нет", - заверил он.



По словам Байдена, в настоящее время нет признаков, что россияне собираются продолжить какую-либо деятельность в космосе. Хотя в случае, если они все же запустят какие-то системы, то в теории это может представлять угрозу.



"Пока что этого не произошло, и я надеюсь, что не произойдет", - отметил Байден.