



Байден - Нетаниягу: помощь уже в пути

Президент США Джо Байден сказал в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, что американская помощь уже в пути.



"Помощь ЦАХАЛу уже на пути в Израиль. В ближайшие дни будет отправлено еще больше помощи", - цитируют его слова СМИ.



Тем временем, появилась информация, что к Израилю направляется авианосная ударная группа с USS Gerald Ford с большим пакетом помощи, в том числе, с пополнением для системы "Железный купол".



На борту есть истребители F-35. Группа сопровождается ракетным крейсером и эсминцами.