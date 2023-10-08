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Байден - Нетаниягу: помощь уже в пути
08.10.2023 20:34 Алина Груднева

Байден - Нетаниягу: помощь уже в пути

Президент США Джо Байден сказал в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, что американская помощь уже в пути.

"Помощь ЦАХАЛу уже на пути в Израиль. В ближайшие дни будет отправлено еще больше помощи", - цитируют его слова СМИ.

Тем временем, появилась информация, что к Израилю направляется авианосная ударная группа с USS Gerald Ford с большим пакетом помощи, в том числе, с пополнением для системы "Железный купол".

На борту есть истребители F-35. Группа сопровождается ракетным крейсером и эсминцами.

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