



Белый дом: Байден распорядился оказать Израилю помощь

Президент США Джо Байден распорядился американским законодателям одобрить помощь Израилю, пострадавшему от террористического нападения ХАМАСа.



Информацию об этом подтвердил Белый дом после разговора американского лидера с премьер-министром Биньямином Нетаниягу..



Что будет входить в пакет помощи Израилю, в настоящий момент не раскрывается. По данным СМИ, также США направляют военные корабли и самолеты.



Ранее появилась информация о том, что Еврейское Государство получит пополнение для системы противоракетной обороны "Железный купол", а также дополнительное финансирование сферы обороны.