Белый дом: Байден распорядился оказать Израилю помощь
Президент США Джо Байден распорядился американским законодателям одобрить помощь Израилю, пострадавшему от террористического нападения ХАМАСа.
Информацию об этом подтвердил Белый дом после разговора американского лидера с премьер-министром Биньямином Нетаниягу..
Что будет входить в пакет помощи Израилю, в настоящий момент не раскрывается. По данным СМИ, также США направляют военные корабли и самолеты.
Ранее появилась информация о том, что Еврейское Государство получит пополнение для системы противоракетной обороны "Железный купол", а также дополнительное финансирование сферы обороны.