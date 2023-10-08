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Белый дом: Байден распорядился оказать Израилю помощь
08.10.2023 19:58 Алина Груднева

Белый дом: Байден распорядился оказать Израилю помощь

Президент США Джо Байден распорядился американским законодателям одобрить помощь Израилю, пострадавшему от террористического нападения ХАМАСа.

Информацию об этом подтвердил Белый дом после разговора американского лидера с премьер-министром Биньямином Нетаниягу..

Что будет входить в пакет помощи Израилю, в настоящий момент не раскрывается. По данным СМИ, также США направляют военные корабли и самолеты.

Ранее появилась информация о том, что Еврейское Государство получит пополнение для системы противоракетной обороны "Железный купол", а также дополнительное финансирование сферы обороны.

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