Байден экстренно прервал свой выходной
Президент США Джо Байден решил экстренно прервать свой выходной.
По данным американских СМИ, он возвращается в Белый дом.
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Уточняется, что Байден прервал выходной, чтобы провести консультации со своей командой по безопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Речь идет об угрозах Ирана нанести удар по Израилю и израильским объектам в ответ на атаку на его консульство в Дамаске. Также Байден прервал свой отдых после того, как КСИР захватил возле Ормузского пролива контейнеровоз.
Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности из-за угроз со стороны Тегерана.