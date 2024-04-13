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Байден экстренно прервал свой выходной
13.04.2024 19:44 Алина Груднева

Байден экстренно прервал свой выходной

Президент США Джо Байден решил экстренно прервать свой выходной.

По данным американских СМИ, он возвращается в Белый дом.

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Уточняется, что Байден прервал выходной, чтобы провести консультации со своей командой по безопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Речь идет об угрозах Ирана нанести удар по Израилю и израильским объектам в ответ на атаку на его консульство в Дамаске. Также Байден прервал свой отдых после того, как КСИР захватил возле Ормузского пролива контейнеровоз.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности из-за угроз со стороны Тегерана.

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