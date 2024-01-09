



Авиаудар США предотвратил ракетную атаку на иракскую авиабазу

Вечером 8 января американский авиаудар по ракетной установке предотвратил нападение на авиабазу Айн аль-Асад, на которой базируются американские и другие международные силы на западе Ирака, сообщили два источника в иракской армии.



По словам иракских военных, ракетная установка, закрепленная на кузове небольшого грузовика, была припаркована в сельской местности примерно в 7 километрах к востоку от базы, и как минимум две ракеты были готовы к запуску в сторону Айн-эль-Асада.



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По словам представителя армии, американский авиаудар уничтожил пусковую установку.

