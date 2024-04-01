



Антисемитский скандал в Беркли

Заседание городского совета Беркли переросло в беспорядки, когда группа протестующих из числа сторонников ХАМАСа набросилась на членов совета и сторонников Израиля с унизительными, такие как "сионистские свиньи", "пособники геноцида", "убийцы" и "высасыватели денег", и призывая "покончить с Израилем".



В ходе встречи было проведено голосование по вопросу о праздновании Дня памяти жертв Холокоста в Беркли.



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Совет по связям с еврейской общиной опубликовал в социальных сетях выдержки с заседания, одна из которых быстро стала вирусной, запечатлев случай, когда заседание пришлось остановить, когда 89-летнюю Сюзанну ДеВитт, пережившую Холокост, заглушали кричащие антисемиты.



Они повторили крик "Ложь!", когда ДеВитт призвала городской совет принять прокламацию о Дне памяти Холокоста из-за того, что она назвала "ужасающим всплеском антисемитизма". Это была вторая возможность для ДеВитт подвергнуться нападкам нацистов после того, как в возрасте четырех лет она была брошена в концентрационный лагерь Дахау под Мюнхеном.



Крики усилились, когда пожилая женщина рассказала совету о 1200 израильтянах, которых пытали, насиловали и убивали боевики ХАМАС.

