



Антисемитских убеждений придерживаются 24% американцев

Двадцать семь процентов американцев сочли бы хотя бы в некоторой степени приемлемым, если бы близкий член их семьи поддерживал ХАМАС, показал новый опрос Центра исследований антисемитизма Антидиффамационной лиги.



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Опрос, опубликованный сегодня, был проведен на репрезентативной выборке из более чем 4 000 взрослых американцев, которых спросили, насколько они согласны с 11 утверждениями об антиеврейских тропах, используемых для измерения антисемитских настроений с 1964 года, а также с утверждениями об Израиле, сообщает АДЛ.



В целом результаты исследования показывают, что сегодня антисемитских убеждений придерживаются 24% американцев, по сравнению с 20% в 2022 году.



"После десятилетий, когда антисемитизм в основном оставался на задворках общества, шокирует тот факт, что число американцев, открыто придерживающихся антисемитских убеждений, так значительно выросло за последние годы", - говорит генеральный директор АДЛ Джонатан А. Гринблатт.



"Резкий разворот от старших поколений к молодым, которые чаще придерживаются антисемитских убеждений, вызывает ужас за наше будущее. Необходимость в более эффективных решениях назрела как никогда - до того, как эта опасная динамика продолжит расти".

