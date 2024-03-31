



Американский сенатор: "Библия не нуждается в одобрении Дональда Трампа"

Сенатор Рафаэль Уорнок, демократ от штата Джорджия и баптистский пастор, заявил в пасхальное воскресенье в интервью телеканалу CNN Дане Баш, что "Библия не нуждается в одобрении Дональда Трампа".



Во время своей успешной президентской кампании 2016 года Трамп получил 60 процентов голосов белых католиков и 58 процентов голосов протестантов или других христиан, по данным исследовательского центра Pew Research Center. Во вторник Трамп, который, является кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, разместил на своей социальной медиаплатформе Truth Social видеоролик, рекламирующий его последнее деловое предприятие.



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"Всем американцам нужно иметь дома Библию, и у меня их много - это моя любимая книга", - сказал он в видеоролике. "Я с гордостью поддерживаю и призываю вас приобрести эту Библию, мы должны заставить Америку снова молиться".



Уорнок сравнил продажу Трампом Библий с библейским повествованием об очищении Храма. "Иисус в последнюю неделю своей жизни прогнал из Храма менял - тех, кто брал священные вещи и использовал их как дешевые реликвии для продажи на рынке", - сказал Уорнок. "Печально то, что никто из нас не удивлен этим. Именно этого мы и ожидали от бывшего президента". Сенатор от штата Джорджия заявил, что Трамп пытается продать товар, который вводит в заблуждение или обманывает.



"В конце концов, я думаю, он пытается продать людям товар", - сказал Уорнок. "Это сработало в 2016 году, хотя он и в 2016 году не выиграл народное голосование. Это не сработало в 2020 году. И я не думаю, что это сработает в 2024 году".

