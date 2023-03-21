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Американские генералы призвали Байдена вооружить Израиль
21.03.2023 18:48 Алина Груднева

Американские генералы призвали Байдена вооружить Израиль

Десятки американских генералов призвали администрацию президента США Джо Байдена ускорить поставки современного вооружения Израилю для помощи в борьбе с ядерной угрозой со стороны Ирана.

Об этом они написали в официальном письме.

"Соединенные Штаты должны извлечь уроки из конфликта в Украине. Жизненно важно вооружить способных и желающих партнеров, сталкивающихся с региональными угрозами, и лучше всего сделать это до того, как разразится конфликт", — сказано в письме.

По словам генералов, США должны немедленно предоставить Израилю современное оружие для сдерживания ядерного потенциала Ирана, чтобы противостоять этой "насущной первоочередной угрозе".

Они призвали Белый Дом продать или арендовать самолеты-заправщики KC-46A, истребители F-15I, многоцелевые боевые самолеты F-35 и высокоточные боеприпасы, в том числе системы точного наведения совместных боеприпасов прямой атаки (JDAM).

 

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