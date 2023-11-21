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Американская разведка: из-за Газы риск терактов в штате Нью-Йорке возрастает
21.11.2023 15:00 Катя Шульц

Американская разведка: из-за Газы риск терактов в штате Нью-Йорке возрастает

Телеканал CBC News цитирует новый доклад разведывательного центра штата Нью-Йорк. 

Согласно документу, расширение израильских операций против ХАМАСа в Газе и рост числа погибших гражданских повышают вероятность терактов на западе, центре внимания находится штат Нью-Йорк. 

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сказала, что ввиду полученных обновленных данных администрация штата принимает меры по усилению безопасности и увеличению числа сотрудников объединенной оперативной группы по борьбе с терроризмом.
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CBC News сообщил также, что число инцидентов на почве антисемитизма выросло на 214% только за прошедший месяц.


 

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