



Американская разведка: из-за Газы риск терактов в штате Нью-Йорке возрастает

Телеканал CBC News цитирует новый доклад разведывательного центра штата Нью-Йорк.



Согласно документу, расширение израильских операций против ХАМАСа в Газе и рост числа погибших гражданских повышают вероятность терактов на западе, центре внимания находится штат Нью-Йорк.



Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сказала, что ввиду полученных обновленных данных администрация штата принимает меры по усилению безопасности и увеличению числа сотрудников объединенной оперативной группы по борьбе с терроризмом.

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CBC News сообщил также, что число инцидентов на почве антисемитизма выросло на 214% только за прошедший месяц.





