



Звезда Евровидения Ноа Кирел готовилась к выступлению в кроксах

Вошедшая в топ-3 Евровидения Ноа Кирел, главная израильская икона стиля и модель для подражания, дни подготовки к своему потрясающему выступлению на главном песенном конкурсе Европы провела в сабо Crocs.



Ее выбор пал на белые клоги Crush на аккуратной платформе. Эта легкая, гибкая и удобная обувь в новом сезоне кроме своей обычной широкой палитры стала доступна также в зеленом и молочно-белом цветах. Причем Ноа с присущей ей элегантностью и отвагой комбинировала кроксы даже с вечерним серебряным шелковым платьем в пол, в котором она блистала на фотосессии для своей конкурсной песни «Единорог».



Crocs - уникальный бренд снова и снова учит нас тому, что нет предела творчеству в моде. Летняя коллекция создана с прицелом и на противников Crocs, чтобы поразить их свежестью дизайна в самое сердце. Новые модели сезона: любимый Crush на платформе и в новых цветах, удобные «мегакраши» в виде сандалий, новый дизайн Hiker в сумасшедших и ярких принтах, футуристические модели Echo и Echo slide в стиле дизайнера Salehe Bembury, вьетнамки Mellow.



Также Crocs вышли в коллаборации с мировым брендом Hello Kitty и создали модель для девочек всех возрастов.



Кроксы как у Ноа Кирел и другие модели новой коллекции можно найти в магазинах и на сайте WeShoes.

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