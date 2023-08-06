Новости » Новости Компаний
Ясновидящая Сара ведет прием для израильтян по видео в WhatsApp
06.08.2023 11:19 Аркадий Бочаровский

Ясновидящая Сара ведет прием для израильтян по видео в WhatsApp

Теперь у каждого желающего есть возможность записаться на видео приём к Саре только по WhatsApp
https://wa.me/message/NFF5MCES23L2H1

Можно ли изменить судьбу? Часто, когда человека что-то сильно не устраивает в его жизни: отсутствие любимого человека или благосостояния, отсутствие перспектив или наличие неприятных проблем и преград – это связано с тем, что в сознании его есть некая слепая зона, которую он не осознает. Все его попытки изменить ситуацию могут привести в лучшем случае к незначительным временным улучшениям, так как корень проблемы, лежащий в психике человека, остается неизменным.

Ясновидящие и экстрасенсы видят не только саму проблему, но и корень, из которого она произрастают, и умеют воздействовать непосредственно на корневую причину в психике человека, решая тем самым проблему по-настоящему.

Ясновидящая Сара известна во всем мире. Она участница и победительница Битвы сильнейших. И теперь она в Израиле! Сара имеет дар предсказания судьбы, то есть видит события от источника их развития в прошлом, до их финального аккорда – результата в будущем. Она видит так же слепые пятна в сознании клиента, и может указать ему путь, как и над чем работать, чтобы повернуть ситуацию в его пользу.
Основные направления работы Сары: 

 
Подробное гадание на прошлое, настоящее и будущее на старинных картах лично и дистанционно по всему миру; 

Открытие денежного канала; 

Помощь в сложных ситуациях, связанных с бизнесом; 

Снятие венца безбрачия, сглаза, порчи (лично и на расстоянии); 

Избавление от одиночества, помощь в решении семейных проблем; 

Установление защиты от зависти и злости;

Изготовление индивидуальных амулетов и оберегов под каждого клиента, которые Сара собственноручно делает и заговаривает. 

Сара может помочь в решении любой проблемы!

Сара ведет прием только дистанционно

Узнать подробности и назначить встречу можно по WhatsApp

https://wa.me/message/NFF5MCES23L2H1

Telegram:

Если Вам не ответили, отправьте, пожалуйста, на WhatsApp или Telegram сообщение с указанием номера телефона, и Сара перезвонит.

Как повлиять на свою судьбу? Как узнать будущее? 

Ответы на эти вопросы Сара дает в своем интервью, которое можно посмотреть по ссылке:

https://youtu.be/Cg4PEMQSf7g

На правах рекламы

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы