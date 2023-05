Все оттенки белого: как подготовиться к празднику Шавуот

Белый цвет всегда в тренде и лето 2023 не исключение. Говорят, что белый – один из must have нынешнего сезона. А когда же еще выгуливать белый, как не в Шавуот? Предлагаем вам несколько белоснежных идей.



***

Ведущие израильские модельеры в своих коллекциях не пропустили этот тренд. Например в летней коллекции Модного дома Crazy Line белый цвет занимает почетное место: элегантные белые блузки, безупречно сидящие брюки, легкие летние жакеты. Все модели созданы из легких дышащих тканей, подходящих для жаркого израильского климата, а их фасоны современны и актуальны. Модели Crazy line скроены так, чтоб подчеркнуть достоинства женской фигуры и скрыть то, что хочется скрыть, засчет чего все они выигрышно и комплементарно сидят на фигуре: силуэты повторяют линию тела, они мягки и нежны, дарят свободу и раскованность движений. В поисках самого нарядного и удобного праздничного образа их можно комбинировать бесконечно, как между собой, так и с другими элементами вашего гардероба.

***



И, разумеется, total white look не может обойтись без белых туфель. Спокойная, элегантная, утонченная – сегодня белая обувь самый горячий тренд. А кроме того ее можно носить все лето, ведь магическим образом она подходит практически к любому наряду. Белая обувь отлично сочетается с нарядами в совершенно разных стилях и цветовых решениях: от летящих романтичных платьев с цветочными принтами до минималистичных дизайнерских нарядов. Рекомендуем обратить внимание на туфли от Lafayette Italy. Сочетания цветов и фактур, необычные фасоны и вырезы, затейливые каблуки, украшения из камней – белые модели от Lafayette Italy удовлетворят любой, самый придирчивый вкус и станут не только модным и красивым элементом праздничного наряда, но и главным его акцентом.

***



И, конечно же, нельзя забывать о нижнем белье. Ведь именно оно, как это ни странно, зачастую диктует наше настроение и уверенность в себе – когда мы знаем, что под одеждой на нас надето роскошное белье, мир вокруг меняется – плечи распрямляются, взгляд становится загадочнее, а походка легче. Под белый наряд на Шавуот подберите белый комплект в сети элитного нижнего белья Jack Kuba. Новая летняя коллекция бренда прекрасна и чувственна: тонкое просвечивающее кружево, точеные линии силуэтов, мягкие ткани, нежно окутывающие тело, непревзойденное качество в сочетании с нежной романтикой, обрамленной кружевами. Особый акцент летней коллекции Jack Kuba на сочетании комфорта, красоты и качества тканей. Что еще нужно праздничным вечером?!

***



Подобрать одежду, обувь, белье, но не позаботиться о коже будет непростительной ошибкой. Даже наряд на миллион не произведет должного эффекта, если кожа будет выглядеть неухоженной. Несмотря на то, что этот пункт в нашем списке последний, откладывать на последний момент покупку качественной дерматологической косметики нельзя. Тем более, что найти хорошие средства можно почти в каждой аптеке – популярный израильский бренд SeboCalm предлагает множество средств, среди которых вы обязательно найдете свои мастхэвы. По символичному совпадению, основная серия производителя называется белой. В ней есть все для ухода за любой, даже самой чувствительной и склонной к аллергиям кожей. Очищающие средства, питательные и увлажняющие кремы, тонизирующие тоники – научно разработанные препараты помогут правильно заботиться о коже.

Говорят, что белый – цвет опасный. Да, он требует максимальной продуманности и щепетильности при составлении ансамбля. Но именно с его помощью можно создать иконический образ, который станет вашим любимым.