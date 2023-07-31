Sunny Days от Isrotel
Сеть гостиниц Isrotel предлагает новинку для членов клуба «Хуг Шемеш» - специальные дни распродаж по особо привлекательным ценам - Sunny Days («Солнечные дни»). Один раз в месяц на короткое время у членов клуба будет появляться эта эксклюзивная опция.
Каждый раз это будут различные предложения, использовать их можно будет в ограниченные дни и до окончания количества предлагаемых номеров.
Первая распродажа начинается уже сегодня – 31 июля и будет длиться 48 часов. Принять участие смогут члены клуба «Хуг Шемеш», а также те, кто присоединится к нему сейчас.
Бенни Леви, вице-президент по маркетингу сети отелей Isrotel: «Запуск Sunny Days делает клуб «Хуг Шемеш» от Isrotel еще более привлекательным и прибыльным. Рекламные дни Sunny Days позволят членам клуба и новым участникам продолжать наслаждаться приятным отдыхом по самым высоким стандартам и по уникальным и доступным ценам в любое время года».
Примеры предложений:
Отель King Solomon, Эйлат - 35% скидка: с 17 по 19 сентября, минимум 2 ночи с завтраком, цена после скидки: от 558 шекелей за пару за ночь.
Отель Sport Club All Inclusive, Эйлат - скидка 35%: с 17 по 19 сентября, минимум 2 ночи по системе «все включено», цена после скидки: от 643 шекелей за пару за ночь.
Отель Noga, Мертвое море - скидка 30%: между датами 2-4/9 / 17-21/9 / 25-28/9, без минимального количества ночей, ночь и завтрак, цена после скидки: от 545 шекелей за пару за ночь.
Отель Agamim, Эйлат - скидка 35%: в период с 17 по 19 сентября, без минимального заказа количества ночей с завтраком, цена после скидки: от 532 шекелей за пару за ночь.
На Суккот:
Отель Royal Beach, Эйлат - скидка 30%: между датами 5-8/10, минимум 3 ночи с завтраком, цена после скидки: от 1252 шекелей за пару за ночь.
Отель King Solomon, Эйлат - скидка 20%: между датами 26.09-01.10, минимум 4 ночи с завтраком, цена после скидки: от 1023 шекелей за пару за ночь.
Отель Alberto, Тель-Авив - скидка 25%: с 28.09 по 28.08.10, минимум 2 ночи с завтраком, цена после скидки: от 740 шекелей за пару за ночь.
Подробности, присоединение к клубу и заказ мест по ссылке https://www.isrotel.co.il/deals/sunnydays/.