



Samsung SmartThings Find преодолел отметку в 300 миллионов

Востребованный сервис определения местоположения устройств стремительно растет — менее чем за год было зарегистрировано более 100 миллионов новых устройств.



Компания Samsung Electronics анонсировала расширение сервиса SmartThings Find. Теперь он включает 300 миллионов «устройств поиска», зарегистрированной и активированной техники, которые позволяют пользователям Samsung Galaxy находить свои девайсы.



Такой стремительный прогресс демонстрирует быстрое и стабильное распространение сервиса SmartThings Find. С июля 2022 года в SmartThings Find было зарегистрировано еще 100 миллионов устройств. Таким образом сеть расширилась в 1,5 раза всего за 10 месяцев. Каждое активированное устройство помогает находить другой девайс. Чем больше их общее количество, тем эффективнее становится сервис SmartThings Find для пользователей.



«Нам очень приятно видеть такой быстрый рост SmartThings Find. Экосистема подключенных устройств открывает множество новых возможностей и преимуществ, помогая не беспокоиться о сохранности личных данных, — сказала Чжэён Чжон (Jaeyeon Jung), корпоративный исполнительный вице-президент и руководитель группы SmartThings в Samsung Electronics. — Преимущества SmartThings Find стали очередным доказательством нашего подхода к надежному использованию современных технологий. Сервис SmartThings Find включает в себя расширенные функции безопасности и конфиденциальности для защиты пользовательских данных и предотвращения их неправомерного использования. Мы также работаем с другими участниками отрасли с целью формирования спецификаций и стандартов для дополнительного повышения надежности».



Сервис SmartThings Find может быстро найти любой девайс экосистемы Samsung Galaxy, включая смартфоны, планшеты, носимые гаджеты и наушники.



Удобство и безопасность на страже данных



Все больше пользователей присоединяются к сервису SmartThings Find, поэтому главными приоритетами для Samsung остаются безопасность и конфиденциальность. Чтобы обеспечить защиту персональных данных, SmartThings Find проводит шифрование пользовательской информации и реализует дополнительную сохранность с помощью Samsung Knox — многоуровневой платформы безопасности, доступной на устройствах Samsung Galaxy. Данные о местоположении устройства передаются другим людям только с разрешения пользователя, при этом идентификатор устройства меняется каждые 15 минут и хранится в анонимном виде.



