



Про нову англомовну новинну платформу України: “The Gaze”

Останнім часом все більше людей у всьому світі дізнається про якісь важливі події з соціальних мереж, або спеціальних інформаційних сайтів. Тож, українська Мультимедійна платформа іномовлення представила 2 червня 2023 року, новий проєкт під назвою The Gaze. Це англомовний інформаційний портал орієнтований на знайомство громадян Заходу із “феноменом країн нової Європи”, включно з Україною.



“Нова Європа” - контекст східних країн континенту, таких як: Польща, Румунія, Грузія, Молдова, Вірменія, Україна та інші. Тож, платформа поєднуватиме популярні новини цих країн, репортажі, розважальні файли, аналітику та прямі трансляції. Щодо відеоматеріалів, вони міститимуть соціальні та політичні програми, подкасти аналітиків та різні культурні проєкти. Перед знайомством з медіа-платформою, можна запустити автомати онлайн, щоб заробити трохи грошей та зарядитися адреналіном.



Як виходить із заяви МПІУ, в першу чергу The Gaze буде орієнтуватися на мешканців Британії та США. Гендиректор державної установи зазначила, що в цих країнах є великий інтерес не тільки до новин східних держав. Люди прагнуть зрозуміти різні аспекти життя сходу, включно з історією, культурою та соціальними принципами життя.

Особливості українського англомовного ресурсу

За словами Олександра Ткаченка (міністра культури та інформполітики України), The Gaze покликана ознайомити людей країн Заходу із впливом України на інші регіони східної Європи. У цьому сенсі, важливу роль грають: історія регіону, його мешканці, особливості ведення економіки, політики та соціального життя.



Тож, платформа презентує три ключові блоки:

Новинна стрічка;

Аналітичні матеріали;

Відеоконтент.

У новинному блоці надаватимуться дані про топові події України, ЄС та Сполучених Штатів. Аналітичні осередки покажуть авторські матеріали про різні події та явища, які так чи інакше пов’язані з Україною. Тут міститься кілька рубрик, серед яких політика, технології, суспільство та інше. Відеоконтент також розподілено на кілька блоків і найцікавішими є політичні шоу та розважальні проєкти.

Ключова мета The Gaze

Згідно із заявою Мінкульту, основною метою англомовної платформи є стати певним інформаційним простором, який допоможе зрозуміти українців. Зокрема, зазначено, що вона допоможе по новому зазирнути у світ українських героїв, їх історій та проголошених наративів. Подібні проекти дадуть можливість заявити про Україну “як невіднятну та цікаву частину” євроспільноти.



Гендиректорка МПІУ зауважила, що було проведено кілька досліджень, які допомогли створити загальний концепт The Gaze, згідно з запитами та бажаним форматом з боку громадян західних країн. Для цього було використано кілька різних концептів, що тестувалися на різних аудиторіях. До речі, розподіл сайту на три окремі блоки також було здійснено на основі цих досліджень.



Станом на сьогодні, платформа пропонує вже кілька цікавих відеоматеріалів. Це: політична програма із ведучим Генрі Кіном та цікавий новинний проєкт Hidden Angle. При цьому, окремі відео від The Gaze доступне за посиланнями на Ютуб.