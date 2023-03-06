Праздничный макияж от звездных брендов для звезд израильского спорта в 8 марта
Накануне 8 Марта бренды престижной косметики Bobbi Brown, Estee Lauder, Smashbox и М.А.С пригласили знаменитых израильских русскоязычных спортсменок в свои бутики, чтобы подобрать макияж, которой ярче всего раскроет ту жизненную силу, которая ведет их к победам, и подчеркнет женственность, которая придает образу гармонию.
Диана Вайсман – девушка-ветерБренд элитной косметики Bobbi Brown, воплощающий концепцию естественного макияжа, пригласил чемпионку и рекордсменку Израиля в беге на 100 метров Диану Вайсман.
Диана Вайсман - репатриантка из Белоруссии и спортсменка из Ашкелона, та самая, которая изменила историю спринта и побила легендарный рекорд Израиля, державшийся 46 лет, со времен трагической мюнхенской Олимпиады 1972 года. А затем побила свой же рекорд еще много раз, и сегодня она бежит стометровку за 11,06 секунды, что ставит ее в ряд лучших спортсменок Европы. На Олимпиаде в Токио Диана стала первой за сорок лет израильской бегуньей, которая вышла на старт олимпийской 100-метровки (в очередной раз установив рекорд страны). Свои победы Диана делит со своей мамой и тренером Ириной.
-Из-за постоянных тренировок моя кожа нуждается в особом уходе и плотном, но естественном макияже. В Bobbi Brown мне особенно понравились их тональные средства, которые хорошо маскируют, но не лежат на лице маской. Мне отлично подошли их пудра-мэйк-ап, консилер и корректор, который можно наносить на все лицо. Если добавить бронзер и румяна – получается очень натуральный, почти незаметный макияж. Остается добавить немного туши и тинт для губ.
Анастасия Глушков-Левенталь – девушка-водаЛегендарный косметический бренд Estee Lauder пригласил в единственный на Ближнем Востоке фирменный магазин в торговом центре «Аялон» в Рамат-Гане многократную чемпионку Израиля по синхронному плаванию, участницу четырех Олимпиад Анастасию Глушков-Левенталь.
…Когда в 1994 году и Анастасия Глушков вместе со своей мамой и тренером и Татьяной Цым приехали в Израиль, синхронное плавание было на уровне матнасовских кружков, участницы которых выступали максимум в эйлатских гостиницах. И тогда Татьяна начала превращать синхронное плавание в большой спорт в нашей стране, а Анастасия вскоре начала занимать первые места на серьезных соревнованиях. Сегодня Израиль уже проводит крупные международные турниры, а наша сборная – постоянный участник Олимпиад.
-Мне нравится краситься и чувствовать себя красавицей, - говорит Анастасия. -Каждый день я делаю легкий естественный макияж - использую тени, тушь, консилер, тональный крем, румяна и помаду. Косметика Estee Lauder, конечно, одна из самых любимых, и сегодняшний мастер-класс по макияжу многому меня научил: как делать стрелки с помощью теней, как правильно класть тон, как подчеркнуть структуру лица с помощью бронзера. И конечно, уходовая косметика – это высший класс, она так готовит кожу, что макияж просто сияет.
Лиана Одикадзе – девушка-танецБренд Голливудской косметики Smashbox, созданный для многочасовых съемок звезд и моделей при жарком свете софитов, принял в своем магазине чемпионку мира и Израиля Лиану Одикадзе.
Очень долго можно перечислять все чемпионские титулы по латиноамериканским танцам этой девушки, полученные в юниорских соревнованиях, включая победу на Чемпионате мира. Ограничимся новыми достижениями – полуфинал чемпионата Европы-2022 среди взрослых, финал крупного турнира в Бельгии и победа на чемпионате Израиля -2023.
- Макияж я наношу каждый день, - рассказывает Лиана. - Все-таки, я занимаюсь эстетичным спортом и привыкла выглядеть ухоженной и аккуратной. Сегодня с визажистом Smashbox я научилась делать контуринг - для сценического макияжа это необходимо, нам важно, как лицо смотрится издалека. А главное, я узнала о стойкой косметике, которая не течет и не осыпается при любых условиях. Наши танцевальные турниры могут длиться с 10 утра до часу ночи, и бывает очень неудобно постоянно бегать поправлять макияж – это забирает энергию и мешает сосредоточиться. А со стойкой косметикой Smashbox я теперь избавлена от стресса и заботы о том, не поплыл ли мой макияж, между турами я спокойно буду заниматься восстановлением и отдыхом – так что эта косметика, надеюсь, поможет повысить мои результаты.
Юлия Сачкова – девушка, сбивающая с ногЛидер индустрии искусства макияжа бренд M.A.C, создающий образы супермоделей на главных Неделях моды мира, пригласил в свой магазин чемпионку по кикбоксингу Юлию Сачкову.
Чемпионка мира и Европы по кикбоксингу, обладательница Кубков мира, многократная чемпионка Израиля Юлия Сачкова говорит о себе так: «Мне вообще, во всем нужно быть лучше, сильнее, быстрее. У меня всегда была цель, никогда и ничем в жизни я не занималась только, чтобы заниматься и не понимаю людей, которые могут просто заниматься спортом, не желая достичь серьезных высот».
- Обычно я не крашусь, у меня каждый день утром и вечером тренировки, и по субботам тоже, так что я только ухаживаю за кожей. Но мне очень понравилось, как выгляжу после макияжа от M.A.C, и я чувствую себя комфортно в новом образе. Я увидела, как правильно пользоваться разной косметикой, которой раньше не пользовалась, и теперь на выход буду наносить тональный крем, тушь и немного помады.