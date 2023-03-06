



Праздничный макияж от звездных брендов для звезд израильского спорта в 8 марта

Накануне 8 Марта бренды престижной косметики Bobbi Brown, Estee Lauder, Smashbox и М.А.С пригласили знаменитых израильских русскоязычных спортсменок в свои бутики, чтобы подобрать макияж, которой ярче всего раскроет ту жизненную силу, которая ведет их к победам, и подчеркнет женственность, которая придает образу гармонию.

Диана Вайсман – девушка-ветер

Анастасия Глушков-Левенталь – девушка-вода

Лиана Одикадзе – девушка-танец

Юлия Сачкова – девушка, сбивающая с ног