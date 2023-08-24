



Подарочные Карты для Тех, кто Любим по-Настоящему

Теперь больше не нужно ломать голову, как поблагодарить тетю Блуму за праздничный обед или как организовать празднование дня рождения папы. Сеть отелей Fattal запускает сайт 'Fattal Gift', который позволяет приобретать подарочные сертификаты - на праздники, дни рождения или просто, чтобы порадовать тех, кого вы действительно любите, будь-то частные клиенты или корпоративные заказчики.



На сайте вы найдете 2 типа сертификатов, которые можно купить (и отправить по SMS, электронной почте или распечатать):

Fattal Pleasure – сертификат на пакет разнообразных наших впечатлений, таких как: ночь проживания и спа-уход, день веселья в отеле с спа-процедурами, обедом и угощениями.

Fattal Cash – денежный сертификат с выбранным бюджетом, который можно использовать во всех отелях сети и осуществить несколько раз.

Для посещения сайта Fattal Gift: