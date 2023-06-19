Почему миланский бренд ELISABETTA FRANCHI завоевал сердца ценительниц моды?
Если вам хочется по-настоящему произвести впечатление и вам необходим стильный, эффектный и неординарный наряд для особенного мероприятия, то вам в бутик итальянского бренда ELISABETTA FRANCHI на Кикар ха-Медина.
ELISABETTA FRANCHI - это элитный бренд моды prêt-à-porter, очень популярный среди русскоязычных фэшн- и бьюти-блогеров Израиля, которые ценят его за сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержаное в идеальных пропорциях хорошего вкуса.
С момента появления бренда в Израиле, модели ELISABETTA FRANCHI часто появляются в модных и лайфстайл блогах. Когда огромная часть успеха зависит от фото, картинка обязана «откликаться» здесь и сейчас. И подходящий look – одна из основ, база, главный секрет. А у ELISABETTA FRANCHI каждая модель яркая, необычная и запоминающаяся.
Модные акценты бренда ELISABETTA FRANCHI:
- Акцент на удобство – всем известно, что итальянцы большие ценители комфорта, умеющие получать удовольствие от жизни. Поэтому и одежду они создают такую, чтобы она максимально комфортно сидела на теле и дарила свободу движения. Это достигается засчет качественных тканей и удобных фасонов.
- Акцент на лаконичность – простая элегантность, чистота линий, тщательно продуманные детали – это то, что характеризует моду от ELISABETTA FRANCHI. Ничего лишнего, сдержанно и благородно, такая одежда подчеркивает статус своей владелицы и ее хороший вкус.
- Акцент на женственность – Италия страна, где умеют ценить женскую красоту, сколько художников и поэтов посвящали ей свое творчество! Теперь к ним присоединились модельеры, которые создают свои модели таким образом, чтобы подчеркнуть изящество женских форм и все их достоинства.
О бренде ELISABETTA FRANCHI
Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.
Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.
Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.
Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.
Сайт https://eleganza.co.il/
Страница в Инстаграме https://www.instagram.com/ef_israel/
Телефон: 050 – 3147222
Модель Авиталь Лангер
Фото Том Амос
Стайлинг Aya Fashion and Style