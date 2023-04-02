



Одежда с эффектом anti-age: три модных принта этой весны, делающих нас моложе

Принты обладают омолаживающим эффектом, главное, выбирать актуальные и модные рисунки, а не принты нашей молодости, которые сразу расскажут все о нашем возрасте. Вот три модных принта с эффектом anti-age, которые советуют нам стилисты мультибрендовых магазинов, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, специализирующихся на одежде с анти-эйджинговым эффектом.



Цветочно-растительный принт всегда расцветает с наступлением весны. В этом сезоне рисунки на вещах не должны быть слишком мелкими — лучше сделать ставку на цветы и растения средних или крупных размеров. И также не забывайте про анти-эйджинговую цветовую гамму — выбирайте светлые тона.



Мелкая геометрия: а вот модные геометрические принты в этом сезоне должны быть мелкими, чтобы, образуя общий фон, создавать различные оптические иллюзии – в век высоких технологий и рисунки становятся технологичными. Оптическая иллюзия подразумевает некий обман зрения, который мы, конечно, сумеем обратить в нашу пользу.



Творческая полоска: именно творческая, ведь нам нужно свежее переосмысление универсального принта, который уже много лет носят модницы. В этом сезоне полоска не обязана быть ровной – ломаные линии и чередование самых разных цветов сделают одежду актуальной и смелой, а вас – экспериментатором со свежим взглядом на моду и открытостью новым веяниям.



Все эти принты есть в новой весенней коллекции, осталось только выбрать подходящие именно вам в спокойной и комфортной атмосфере просторных магазинов.



Большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, находятся в тель-авивском торговом центре "Ган а-Ир" и в иерусалимской "Мамилле".



Новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года. Среди брендов бутика Irene - всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Размеры одежды - от 36 до 48.



Магазины Gerry Weber и Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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