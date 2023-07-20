



Люксовые бренды начинают сезонные распродажи: куда отправиться на шопинг

В Израиле начинаются сезонные распродажи, в том числе и люксовые бренды объявляют скидки на летние коллекции и именно сейчас есть шанс приобрести модели элитных марок по демократичным ценам.



Летняя коллекция со скидками до 30% в Elisabetta Franchi



Итальянский бренд Elisabetta Franchi объявляет скидки до 30% на множество моделей из летней коллекции. Это самое время пополнить гардероб эффектной и качественной одеждой.



Elisabetta Franchi относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам.



В летней коллекции вы найдете модели, как для делового повседневного образа, так и для роскошных вечерних мероприятий. Четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры: сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержано в идеальных пропорциях хорошего вкуса.



Бренд Elisabetta Franchi имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды. Израильский филиал находится по адресу: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина. Сайт: https://eleganza.co.il/



Летняя коллекция со скидкой 35% в Lafayette Italy



Грандиозная распродажа в сети люксовой итальянской обуви Lafayette Italy началась, сейчас вся летняя коллекция со скидкой 35% + 7% на остаток для членов клуба и его новых участников.





Итальянскую обувь легко отличить от любой другой, как только надеваешь ее: удобная колодка, качественная кожа, непревзойденный дизайн. Это та обувь, в которой не приходится выбирать между модой, красотой и комфортом. Люксовая итальянская обувь - это свобода самовыражения для консерваторов и самых отчаянных модниц. Это сочетание шика с изысканностью. Это элегантность вне времени. Это символ качества и удобства. Наконец, это абсолютный авторитет в фэшн-мире.





Филиалы сети Lafayette Italy находятся в крупнейших городах Израиля. Также обувь и сумки Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/



Летняя коллекция со скидкой 40% в Jack Kuba





Сеть элитного нижнего белья Jack Kuba объявляет о начале Summer Sale и предлагает скидку 40% на летнюю коллекцию для членов клуба и вновь присоединившихся к престижному клубу клиенток. В рамках распродажи вы можете приобрести роскошные бюстгальтеры, в том числе для обладательниц большой груди, пижамы, одежду для досуга и др.



В летней коллекции Jack Kuba собраны фасоны и модели, которые подчеркнут красоту любой фигуры, ведь именно белье задает тон и настроение всему образу. Изящные комплекты откроют новый взгляд на женственность. Добавят соблазнительности и гламура тонкого кружева. Вдохнут смелость вместе с трендами. Привлекут внимание к небольшим, но очень важным деталям, которые замечаешь, лишь присмотревшись.



Jack Kuba - ведущая сеть элитного нижнего белья в Израиле представляет в 37 бутиках по всей стране новые коллекции роскошного нижнего белья от престижных мировых брендов. Также вы можете заказать на сайте бренда: https://jack-kuba.co.il/

















