



Лайфхак года – как купить подарки для всех и сразу по небывалой цене?

11 косметических бестселлеров от самой Estee Lauder всего за 569 шек. (цена косметики по отдельности - 2200 шек.) да еще и роскошный красный саквояж! Только раз в году под Новый год выходит легендарный чемоданчик Blockbuster с сокровищами от одного из самых престижных брендов мира.



Его ждут весь год, предвкушая, какие сюрпризы будут скрываться в этом красном роскошном саквояже, изготовленном из 100%-но перерабатываемой ткани. А когда он поступает в продажу – сразу становится звездой соцсетей. Известные блогеры публикуют обзоры косметики саквояжа, снимают о нем видео, делают фотосессии.



Blockbuster уже в продаже в Израиле. Всего за 569 шекелей вместо 2200, без всяких обязательств! 11 бестселлеров, из них 5 косметических средств в полном размере и 6 продуктов специального размера. В этом году саквояж содержит самую популярную декоративную и уходовую косметику бренда. Среди продуктов найдутся подарки для всех ваших близких и любимых. Хотя… Скорее всего, подержав в руках золотистые баночки и коробочки, вы решите оставить их себе. И правильно сделаете – себя надо баловать, особенно перед новым годом.



Помимо шикарного красного саквояжа из 100% переработанной ткани, который станет вашим спутником в стильных путешествиях, вы получаете самые популярные продукты бренда:

Сыворотка Advanced Night Repair 30 мл (полноразмерная) и в дорожной версии (7 мл).

Восстанавливающий увлажняющий крем Revitalizing Supreme + Youth Power Creme также и в версии Deluxe Travel (15 мл и 7 мл).

Палитра теней для век из серии Pure Color Envy Eye Shadow Enchanted Glam - 9 основных оттенков.

Палетка румян и бронзер Pure Color Envy cheek palette Enchanted Glow – два вида румян и bronze-goddess.

2 помады Pure Color Envy Sculpting LIpstick (полноразмерные).

Блеск для губ специального размера Pure Color Envy Kissable Lip Shine

Тушь для ресниц Sumptuous Extreme полноразмерная.

Нежное средство для снятия макияжа с век 100 мл (полноразмерное).

И с наступающим новым годом!в официальном магазине Estee Lauder в торговом центре «Аялон» в Рамат-Гане.