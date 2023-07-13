



Интригующее лето 2023: с чем и как сочетать трендовые прозрачные вещи?

Наметившаяся в прошлом сезоне мода на прозрачность этим летом достигла пика и воплотилась в роскошных платьях, юбках и блузках.



«‎Тренд прозрачности»‎ может занять собой всю сцену и стать тотал-луком, а может быть аксессуаром, украшающим кант юбки или рукава блузки, иногда в дополнение к другому декору – например, пайеткам или люрексу.



Вот лишь несколько примеров, как прозрачность воплощается в различных элементах одежды.



Прозрачные платья из гипюра, крепдешина, фатина, шифона, панбархата, органзы, вышитые или вязаные платья – в зависимости от ткани, это может быть дневной, вечерний и торжественный наряды. Как правило, надеваются эти платья на непрозрачный чехол телесного цвета. Чехол может быть короче платья и оставлять открытыми руки, чтобы добавить интриги в ваш образ и проявить всю красоту ткани.



Прозрачные блузы и майки-линжери по контрасту отлично комбинируются с брутальными или строгими жакетами, а объемные полупрозрачные декорированные рукава блузы могут стать полноценным украшением, заменяющим бижутерию.



Полупрозрачная юбка-миди может быть надета поверх другой, более плотной, чтобы создать интересный многослойный эффект. Дополненная нюдовой майкой, такая юбка создает романтичный и нежный образ. А слегка прозрачные брюки классического кроя, надетые на непрозрачные шорты, привнесут загадку и роскошь в ваш вечерний наряд.



Важно помнить, что остромодные вещи (в нашем случае - прозрачные) имеют явно выраженный анти-эйджинговый эффект. Ведь ничто так не прибавляет возраст, как одежда и аксессуары устаревшего кроя и фасонов, потому что именно они ассоциируют нас с тем периодом из прошлого, когда это было модно.



Актуальные полупрозрачные наряды из новых коллекций европейских брендов – платья, юбки, брюки, блузки, футболки – из качественных, прохладных тканей уже поступили в большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской брендовой одежде, собранной под вывеской Irene, находящиеся в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» и в иерусалимской «Мамилле».



Среди брендов бутика Irene – всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие, предлагающие как праздничную, так и повседневную одежду.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Бутиковую одежду сюда привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах, а новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.



Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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