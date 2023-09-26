



ГОРОД МАСТЕРОВ Fun Expo 2023: Путешествие в Мир Искусства и Творчества!

Творческое объединение FUN ART CommUNITY приглашает вас на незабываемую неделю искусства и вдохновения, которая в этом году пройдет в уникальном Арт Пространстве Terminal Design в Бат Яме.





Одно из самых ожидаемых культурных событий этой осени, Город Мастеров Fun Expo 2023, вот-вот откроет свои двери и приглашает всех влюбленных в искусство на незабываемое приключение с 15 по 20 октября в мир красоты, вдохновения и творчества. Художники и мастера прикладных искусств, издатели и писатели, дизайнеры одежды и украшений, музыканты и уличные артисты, специалисты в области красоты, здоровья и альтернативных практик. Арт шоу и мастер-классы, творческие встречи с писателями и конкурсы. Общение, улыбки и смех. Вот что такое Ежегодная ВсеИзраильская Выставка FUN EXPO 2023

Событие, организованное ассоциацией художников Fun Art Community, обещает превратить Дизайн-терминал в настоящий город художников. Здесь вы найдете аллеи с красочными киосками, представляющими лучших дизайнеров, создателей и мастеров искусства со всей страны. Галереи живописи, скульптуры и стекольного искусства дополнят ваше визуальное восприятие мира искусства. Но это еще не все!



Fun Expo 2023 приготовило для вас множество развлечений:



Посетители могут насладиться двумя выставками: выставкой витражей и стекла, в которой будут представлены работы трех уникальных мастеров. Инна Кальтер, создающая удивительные стеклянные цветы и картины в стекле. Алена Губанова, создавшая собственную авторскую технику витражной росписи, благодаря которой ее работы выглядят объемно, создавая ощущение, словно вы находитесь в созданном на картине мире. Вика Шведен, работающая в технике тифани, представит свои витражные лампы. Также вас ждет персональная выставка очень необычного художника Анны Соболь. Ее работы сложно определить каким-то одним стилем. Это интуитивный путь линий и красок, который увлекает вас в путешествие.



Всю неделю на FUN EXPO 23 – праздник шоппинга для соскучившихся по прекрасному.



В Городе Мастеров вы найдете тысячи уникальных идей подарков, которые больше нигде не найти. Разнообразие товаров для дома и домашнего стиля, дизайнерской одежды, украшений и аксессуаров удовлетворит даже самых требовательных посетителей.



Помимо живописи и стекла, на мероприятии представлены кукольники, художники, керамисты и другие мастера самых разных направлений искусства. Вас ждут уникальные экспозиции и неожиданные открытия.



Мастер-классы – одна из особенностей каждой большой выставки, организовываемой FUN ART CommUNITY



Хотите попробовать свои силы в искусстве? Присоединяйтесь к мастер-классам художников разных направлений на FUN EXPO и почувствуйте творческий процесс в действии.



Fun Expo 2023 также предоставит гостям возможность расслабиться и позаботиться о себе. Рефлексотерапия и массаж, ароматерапия, нумерология и астрология, карты Таро, арт-терапия – все это доступно для вас на мероприятии.



А еще вас ждут и вкусные сюрпризы.



Шоколад, арома-шеф и множество других вкусных угощений ждут вас на Fun Expo 2023.



Город Мастеров Fun Expo 2023 станет неповторимым событием для всех ценителей искусства и творчества. Город художников откроет свои двери с 15 по 20 октября по адресу: Эхуд Кинамон 32, Бат-Ям, Терминал дизайна.



Не упустите шанс окунуться в мир искусства и вдохновения! График работы выставки -



с воскресенья по четверг с 16:00 до 21:00 и пятница с 10:00 до 14:00.



Не забудьте поделиться своими впечатлениями и хештегами #FunExpo2023 и #CityOfArtistsFunExpo2023 в социальных сетях. Это событие станет незабываемым путешествием в мир творчества и искусства, о котором вы будете вспоминать долгие годы!