



Дизайнер интерьеров Дана Шабадрон выпускает свою первую книгу "Семейный дизайн"

Книга предлагает множество стилей дизайна, включая частные дома и квартиры, спроектированные Даной за годы ее карьеры. Она колеблется между эклектикой и противоположностями дизайна. В ней демонстрируются стили дизайна, вдохновленные модернизмом, сельскими мотивами, а также смелыми монохромными и красочными дизайнами.



Дана Шабадрон - лауреат премии в области дизайна интерьеров, имеющий замечательную карьеру. Например, она выиграла награду "Самая красивая квартира в Израиле за 2016 год" от журнала по дизайну зданий и жилья.



Книга является сама по себе предметом дизайна, который можно разместить рядом с другими книгами об искусстве в гостиной.



Шабадрон говорит о своем творческом процессе: "На сколько я помню, я мечтаю, думаю и дышу дизайном. Страсть сочетать материалы, играть с цветами и перестраивать пространства горела во мне с самого детства. Когда мне было шесть лет, я спроектировала свою собственную комнату, выбрав обои, мебель и столярные изделия. С тех пор я продолжала проектировать комнаты и дома для родственников, соседей и друзей на протяжении многих лет. У меня есть уникальное пространственное видение. Когда я вижу комнату или дом, я вижу их образ после завершения процесса дизайна. Как и у каждого человека есть вкусы и запахи, которые ему нравятся или не нравятся, также каждый человек имеет свои чувства и ассоциации, хорошие и плохие. Я вижу себя как посредника между видением клиента и своей собственной философией.



Основная ее специализация в дизайне интерьера - это проектирование домов и квартир для частных клиентов. Большинство проектов Даны являются масштабными проектами, которые она сопровождает с начального этапа планирования, включая снос, строительство и инфраструктуру, до конечного этапа стилизации, когда достигается идеальный дизайн продукта. Кроме того, процесс дизайна и сопровождения Шабарон полный, дотошный и обращает внимание на мельчайшие детали. С годами Дана развила интуицию для своих клиентов, которая помогает ей понимать правильное использование цветов и материалов для домов и квартир. Цель каждого проекта - создать семейное пространство, приглашающее, приятное и обволакивающее, объединяющее всех членов семьи в одном месте, то есть, семейный дизайн. Книга доступна онлайн в книжных магазинах Стейматцки и Цомет Сфарим.



Цена: 169 ILS.