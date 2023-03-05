



Акция к 8 марта: моющий пылесос премиум класса Thomas Vestfalia XT Ultra 1990 ₪

Хотите, чтобы воздух в вашем доме был по-весеннему свеж? С новейшей моделью от компании Thomas Vestfalia XT Ultra ваш дом станет обителью комфорта и уюта с идеально чистым и увлажнённым воздухом, благодаря установленному в нем инновационному водяному фильтру THOMAS AQUA-BOX, который удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы.



Только до 8 марта вы можете приобрести моющий пылесос премиум класса Vestfalia XT Ultra по особой праздничной цене – 1990 шек. вместо 2490.

Новая модель идеально подходит для семей с детьми и аллергиков, в ней установлен инновационный водяной фильтр THOMAS AQUA-BOX.



Водяной фильтр AQUA-BOX с технологией подавления пыли Wet-Jet – это самый современный, эффективный и удобный аквафильтр. В этой системе фильтрации используется принцип Скруббер-Вентури, который применяется в промышленности для очистки газов от примесей. AQUA-BOX – это водяная система фильтрации, которая не только позволяет убирать помещение, но и очищать воздух, поэтому эти пылесосы так ценят люди, страдающие аллергиями. Для ликвидации мусора, пыли, шерсти животных, пыльцы и клещей хватит одного литра обычной воды. Именно столько нужно залить в запатентованный фильтр AquaBOX, чтобы надежно связать мельчайшие аллергены, запереть их внутри контейнера, а затем просто вылить вместе с грязной жидкостью без контакта с вредной сухой пылью. Входящий воздух промывается мощными струями воды при помощи уникальной технологии WET-JET. Благодаря системе подавления пыли WET-JET в пылесосе создается «эффект дождя» и пылевоздушный поток промывается водой. Именно благодаря этому, пыль и аллергены оседают на дне AQUA-BOX и не попадают обратно в воздух. В результате своей работы, фильтр удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы, что нормализует микроклимат в вашем доме и делает воздух чистым и увлажненным, что особенно ценят люди со склонностью к аллергиям.



THOMAS Vestfalia XT Ultra – это многофункциональный домашний помощник – он качественно и без разводов моет пол, чистит ковры и обивку мягкой мебели, может также отмыть застарелые пятна. Конструкция THOMAS Vestfalia XT Ultra продумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным, в комплект входят несколько насадок: переключаемая насадка для уборки гладких полов и ковров, насадка для очищения мягкой мебели и матрасов, насадка для очищения труднодоступных мест и щелей, насадка для влажной уборки ковров с адаптером для гладких полов и насадка для влажной уборки обивки мягкой мебели и матрасов. После влажной чистки ковры и мягкая мебель выглядят как новые. Пылесос одновременно моет и просушивает поверхность, оставляя ее практически сухой.



Специально к 8 марта цена на THOMAS Vestfalia XT Ultra снижена до 1990 шекелей (вместо 2490 шекелей) с возможностью разделить на 24 беспроцентных платежа, а, кроме того, фирма Electro-Gal официальный представитель компании Thomas в Израиле предлагает 2 года гарантии и бесплатную доставку.



Вы можете приобрести пылесосы THOMAS Vestfalia XT Ultra у официального представителя в Израиле https://www.thomas-israel.co.il/women или по телефону *3134.





