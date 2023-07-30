5 причин, почему пылесосы Thomas лидируют в рейтингах бытовой техники
Если вы ищете новый пылесос и интересуетесь интернет-обзорами бытовой техники, наверняка вам многократно встречалось название Thomas. Почему этот бренд так популярен?
Настоящее немецкое качество«Сделано в Германии» - это не просто слоган компании, но и гарантия отменного качества. Компания Thomas одна из старейших фирм по производству бытовой техники. Ее основал в 1900 году Роберт Томас, а сейчас ею управляет уже четвертое поколение семьи. Немецкое качество распространяется и на материалы, используемые в производстве пылесосов Thomas – они являются экологичными, специально разработанными немецкими инженерами, соответствуют самым строгим нормам безопасности и критериям качества.
Доверие клиентов
Технология немецкой компании Thomas хорошо зарекомендовала себя на территории стран Европы, где пылесосы этой марки, как и многая другая немецкая бытовая техника, считаются наиболее качественными и надежными, потому как компания делает акцент на качество и совершенствование существующих моделей и технологий. Модели пылесоса Thomas прочно обосновались в верхних строчках многочисленных рейтингов по обзору бытовой техники, и в частности, моющих пылесосов, опубликованных на русскоязычных сайтах.
Высокие технологии
Компания Thomas имеет свою собственную инженерную исследовательскую лабораторию,здесь создано множество запатентованных разработок и уникальных технологий, которые улучшают экологию жилья и облегчают процесс уборки. Например, одно из изобретений компании Thomas-пылесосы с аквафильтрацией одобрены Британским Фондом по борьбе с аллергией.
Инновационные разработки
Бренд постоянно совершенствует свои бытовые приборы и создает многофункциональные модели, которые становятся незаменимыми гаджетами в современном доме. Так, например, в модели Thomas Amfibia Pet pro plus впервые представлены две системы фильтрации - водная AquaBOX и циклонная DryBOX, для влажной и сухой уборки. С этим прибором вы сможете подобрать подходящий вам режим наведения чистоты: быстро пылесосить множество поверхностей без необходимости постоянно очищать фильтр или убирать тщательно и основательно с увлажнением воздуха.
Удобство и функциональностьПылесосы компании Thomas подходят под нужды практически всех членов семьи. Даже четвероногих . Так, например, инновационный Thomas Amfibia Pet pro plus создан специально для владельцев животных. Данная модель оснащена множеством удобных насадок, что позволяет осуществить качественную уборку не только пола, но и ковров, и мягкой мебели от пыли, шерсти, грязи и песка. В комплект пылесоса входят специальные насадки для полного избавления от пятен, волос, пуха и шерсти ваших домашних любимцев даже в труднодоступных местах.
Вы можете приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus у официального представителя в Израиле https://lp.thomas-israel.co.il/ или по телефону *3134.