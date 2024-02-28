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Звезду сериала "Эйфория" арестовали на пропалестинском митинге
28.02.2024 19:08 Алина Груднева

Звезду сериала "Эйфория" арестовали на пропалестинском митинге

Звезду сериала от НВО "Эйфория" Хантер Шафер арестовали на пропалестинской акции протеста возле здания, где президент США Джо Байден записывал свое интервью в программе "Поздней ночью с Сетом Майерсом".

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

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Актриса-трансгендер была одной из 33 человек, арестованных на митинге, где протестующие выразили свою поддержку прав палестинцев.

Шафер надела рубашку, на которой был написан призыв к немедленному прекращению огня в Газе. Протест возле студии проходил с целью сорвать запись выступления Байдена.

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