



Звезду сериала "Эйфория" арестовали на пропалестинском митинге

Звезду сериала от НВО "Эйфория" Хантер Шафер арестовали на пропалестинской акции протеста возле здания, где президент США Джо Байден записывал свое интервью в программе "Поздней ночью с Сетом Майерсом".



Об этом сообщает американский телеканал Fox News.



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Актриса-трансгендер была одной из 33 человек, арестованных на митинге, где протестующие выразили свою поддержку прав палестинцев.



Шафер надела рубашку, на которой был написан призыв к немедленному прекращению огня в Газе. Протест возле студии проходил с целью сорвать запись выступления Байдена.