



Жюри объявило победителей Каннского кинофестиваля

В Каннах во время церемонии закрытия 76-го Каннского кинофестиваля объявили победителей.



"Золотую пальмовую ветвь" получил триллер "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие. Она стала третьей женщиной в истории Каннского кинофестиваля, чью работу почтили главной наградой.



Гран-при кинофестиваля получил фильм британского режиссера Джонатана Глейзера "Зона интересов".



Лучшим актером назвали японского актера Кодзи Якусе за роль в фильме немецкого кинорежиссера Вима Вендерса "Идеальные дни".



Лучшей актрисой стала Мерве Дидзар из Турции за роль учительницы сельской школы в фильме турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана "О сухой траве".



Лучшим режиссером назван французский режиссер вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг за фильм "Горшок с огнем".



Приз жюри получил фильм "Опавшие листья" финского кинорежиссера Аки Каурисмяки.



Награду за лучший сценарий жюри присудило ленте "Монстр" и японскому сценаристу Юдзи Сакамото.

