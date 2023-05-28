Жюри объявило победителей Каннского кинофестиваля
В Каннах во время церемонии закрытия 76-го Каннского кинофестиваля объявили победителей.
"Золотую пальмовую ветвь" получил триллер "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие. Она стала третьей женщиной в истории Каннского кинофестиваля, чью работу почтили главной наградой.
Гран-при кинофестиваля получил фильм британского режиссера Джонатана Глейзера "Зона интересов".
Лучшим актером назвали японского актера Кодзи Якусе за роль в фильме немецкого кинорежиссера Вима Вендерса "Идеальные дни".
Лучшей актрисой стала Мерве Дидзар из Турции за роль учительницы сельской школы в фильме турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана "О сухой траве".
Лучшим режиссером назван французский режиссер вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг за фильм "Горшок с огнем".
Приз жюри получил фильм "Опавшие листья" финского кинорежиссера Аки Каурисмяки.
Награду за лучший сценарий жюри присудило ленте "Монстр" и японскому сценаристу Юдзи Сакамото.