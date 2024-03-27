



Жан-Клод Ван Дамм в роли защитника в трейлере экшн-триллера "Тьма Человека"

"Я обещал твоей матери защищать тебя всю жизнь", - говорит главный герой. Но сколько ему осталось жить? Компания Saban Films представляет трейлер экшн-триллера "Тьма Человека", нового проекта режиссера Джеймса Каллена Брессака при участии Жан-Клода Ван Дамма. Фильм выйдет на цифровых платформах в мае и станет очередным представителем жанра экшн, предназначенного для потокового просмотра.



Сценарий картины был написан при содействии самого Ван Дамма. В центре сюжета - Рассел Хэтч (в исполнении Жан-Клода Ван Дамма), бывший агент Интерпола, который становится опекуном для Джейдена, сына убитого информатора, во время неудачной операции. Спустя годы, Хэтч вынужден защищать как Джейдена, так и его дедушку от банд, устроивших настоящую войну за территории. Герой готов бороться с любыми препятствиями, чтобы защитить мальчика.



В фильме также снялись Кристанна Локен, Эмерсон Мин, Спенсер Бреслин, Кирк "Стики Фингаз" Джонс и Шенен Доэрти. "Тьма Человека" обещает стать еще одним представителем "потребительского" экшна, который найдет своего зрителя в цифровом пространстве.



