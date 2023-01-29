



Вышел трейлер загадочного фильма "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом – видео

Лента "Все страхи Бо" должна появиться в кинопрокате уже весной. Известно, что это третья коллаборация Астера со студией А24 после культовых фильмов "Наследственность" и "Солнцестояние". Об этом сообщила в пресс-службе фильма.



Создатели картины презентовали трейлер будущего сюрреалистического комедийного фильма ужасов, демонстрирующий все грани таланта знаменитого актера Хоакина Феникса. Ари Астер выступил в новом проекте как сценарист, режиссер и продюсер.



Все сюжетные линии авторы содержат в секрете. Однако кинокомпания заявила, что новый проект является "кошмарной комедией", а по сюжету отметила следующее: "И Бо пройдет свой путь от начала до конца. А возможно и наоборот – от конца к началу, где его ждет источник всего, ведь, как известно, все, чего вы хотите, есть с другой стороны страха. Как закончится это странное путешествие? Свои страхи, решится ли взглянуть в глаза своим фобиям? Все ответы – в фильме"



Кроме Хоакина Феникса, в съемках приняли участие Натан Лейн, Патти Лупон, Эми Райан, Кайли Роджерс, Паркер Поузи и другие.