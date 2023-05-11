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В РФ возмущены серией "Гриффинов" про Челябинск с алкашами и гопниками
11.05.2023 13:11 Алина Груднева

В РФ возмущены серией "Гриффинов" про Челябинск с алкашами и гопниками

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова раскритиковала создателей мультсериала "Гриффины" за серию про Челябинск.

В новом эпизоде этот российский город прозвали "уральским Чикаго".

В серии показано, что в Челябинске жители пьют с 9 утра. Также показаны грязь, разруха и гопники.
 
"Это осознанная работа против нашей страны. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки", — возмутилась Лантратова.   

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