



Украинский фильм "Степное" получил награду за лучшую режиссуру

12 августа в швейцарском городе Локарно состоялась церемония награждения победителей 76-го Международного кинофестиваля, во время которой украинка Марина Врода получила награду за лучшую режиссерскую работу за ленту "Степное".



"В своей речи Марина Врода поблагодарила членов жюри и всю свою международную съемочную команду. Режиссер также вспомнила кинематографистов, которые сейчас на фронте, и членов команды, которые были убиты во время полномасштабного вторжения", - сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.



Отмечается, что всего в этом году в программе Локарно было представлено 214 кинолент.



С победой на престижном кинофестивале Марину Вроду и ее коллег также поздравили в Офисе президента Украины.



"Я хочу поздравить режиссера Марину Вроду и команду, которая работала над фильмом. Его называют кинематографическим шедевром, который имеет глубокий смысл", - подчеркнул глава Офиса президента Андрей Ермак.



