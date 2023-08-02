



Тяжелобольной "крепкий орешек" Брюс Уиллис вернется на экраны

Хоть и тяжелобольной, но навсегда "крепкий орешек" Брюс Уиллис вернется на экраны. Это станет возможным благодаря режиссеру Квентину Тарантино, который хочет видеть Уиллиса в эпизодической роли.



Так, американский режиссер хочет предоставить звезде Голливуда возможность еще раз появиться на экране перед тем, как оба уйдут из кино, сообщает The Daily Express. В частности, обладатель премии "Оскар" хочет пригласить актера на эпизодическую роль в своем последнем фильме "Кинокритик", съемки которого начинаются уже в сентябре этого года.



Тарантино пока не обращался к семье актера, но он планирует уважать их пожелания, если они скажут, что Уиллис слишком болен, чтобы принять участие, и может включить в сюжет отрывок из одного из предыдущих фильмов актера, утверждают журналисты.



Стоит отметить, что "Кинокритик" - фильм о порножурналисте, его действие происходит в Южной Калифорнии в 1977 году. Прототипом главного героя стал реальный кинокритик порнографического журнала, который режиссер читал в юности.



Премьера должна пройти в 2024 году.