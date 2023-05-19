



Стартует сериал "Призраки Бейрута" об убийстве Моссадом Имада Мугние

Новый сериал Showtime от создателей "Фауды" рассказывает об одном из самых печально известных террористов Ближнего Востока и совместной операции ЦРУ и Моссада, которая в конечном итоге привела к его гибели.



"Призраки Бейрута", четырехсерийный сериал, трансляция которого для подписчиков Showtime начинается в пятницу, а премьера состоится в воскресенье вечером, драматизирует восхождение и влияние Имада Мугние, но также включает "документальные элементы". Бывшего лидера "Хизбаллы" обвиняют в планировании международных терактов, начиная с 1980-х годов, в результате которых погибли сотни, если не тысячи человек, включая взрыв в посольстве Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году. Мугние также сыграл центральную роль в росте числа терактов смертников во всем мире.



Агентства, которые следили за ним, такие как ЦРУ и израильский Моссад, прозвали его "Призраком" из-за его способности ускользать от поимки. Он погиб в результате взрыва заминированного автомобиля в Сирии в 2008 году.



Создатели "Фауды" Лиор Раз и Ави Иссахарофф сняли сериал, в котором также указан Дэниел Дрейфус — еврейский продюсер, который говорил с Еврейским телеграфным агентством о своем недавнем ремейке "На западном фронте без перемен" — в качестве исполнительного продюсера. В главных ролях Дермот Малруни и Дина Шихаби, известные по главной роли в боевике "Джек Райан".



Грег Баркер, снявший все четыре эпизода, рассказал Jewish Insider, что он и команда журналистов общались с оперативниками ЦРУ и Моссада в качестве исследования перед съемками шоу.



Он добавил, что шоу исследует "дружеское" соперничество между двумя агентствами, которые на протяжении десятилетий часто работали в тандеме над операциями на Ближнем Востоке. Раз и Иссахаров опирались на свой собственный опыт службы в ЦАХАЛе при сьемках "Фауды", хита Netflix, в котором солдаты ЦАХАЛа ищут вдохновителя ХАМАСа.



"Я слышал об этой напряженности в дружеских отношениях в течение многих лет и от людей из обеих служб", — сказал Баркер. — "Это был интересный способ понять, на что похожи такого рода дружеские отношения изнутри, и что они говорят нам о разных приоритетах, разных методах как этих разных разведывательных служб, так и стран".

