



Создатели “Фауды” выпустили трейлер нового боевика

Американская телекомпания Showtime в среду выпустила трейлер нового мини-сериала “Призраки Бейрута”, написанного израильскими создателями очень успешного сериала “Фауда”.



Сериал из четырех частей основан на реальной охоте на Имада Мугние, руководителя глобальных операций поддерживаемой Ираном ливанской террористической группировки “Хизбалла”, который погиб в результате взрыва бомбы в Дамаске 12 февраля 2008 года. Мугние прятался от ЦРУ и Моссада более двух десятилетий, пока он не был убит в результате совместной операции шпионских агентств.



“Призраки Бейрута” выйдут в эфир 19 мая. Его написали Ави Иссахарофф и Лиор Раз.



Согласно информации Showtime, серия из четырех частей “отличается инновационным подходом к повествованию, дополненным глубокими журналистскими исследованиями и документальными элементами”.



Мугние играет израильский актер Хишам Сулиман.

Мугние был замешан в некоторых крупных нападениях “Хизбаллы”, включая взрыв в 1992 году посольства Израиля в Буэнос-Айресе и взрыв в здании AMIA в аргентинской столице в 1994 году, в результате которого погибло 85 человек. Он также был причастен к взрыву в 1983 году посольства США в Бейруте, убийству в 1994 году главы ЦРУ в Ливане Уильяма Ф. Бакли и взрыву в 1996 году башни Хобар в Саудовской Аравии.Мугние отвечал за вооружение и обучение поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев в Ираке, которые совершали смертоносные нападения на американские войска – все это поставило его на первое место в списке разыскиваемых США.Израиль отрицает свою причастность к убийству Мугние, а США никогда не признавали какой-либо причастности к операции.