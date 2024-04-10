



Сталлоне оказался в центре скандала на съемках "Короля Талсы"

Нешуточный скандал разгорелся во время съемок сериала "Король Талсы" от Paramount+, главную роль в котором исполняет известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне.



Социальные сети активно обсуждают и критикуют поведение звезды – Сталлоне обрушился с критикой на актеров второго плана, чем создал невозможные для работы условия.



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Сериал рассказывает историю мафиози по имени Дуайт "Генерал" Мандфреди, который после 25 лет тюрьмы строит новую преступную империю. Однако скандальность вокруг второго сезона в Атланте была связана не с сюжетом, а с поведением главного актера.



Телевизионный писатель Джули Бенсон обвинил Сталлоне в непрофессионализме и оскорблениях в адрес команды. Сталлоне якобы высказывался негативно о внешности актеров второго плана и требовал привлечения "молодых красивых девушек" на съемки. Эти высказывания вызвали недовольство участников съемочной группы. Это привело к недовольству участников съемочной группы. Проект покинула кастинг-директор Роуз Лок, а его участники выступили с заявлением, выражая возмущение поведением звездного актера.



Впрочем, есть и те, кто ничего предосудительного в поведении Сталлоне не видят. Среди них – режиссер и исполнительный продюсер сериала Крейг Зиск, который отрицает любые обвинения, заявляя, что конфликт возник на почве подбора актеров для конкретной сцены. По его словам, из-за несоответствия возрастных рамок была произведена замена актеров, но Сталонне в этом не участвовал, и его эта ситуация ни коим образом не касалась.