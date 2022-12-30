



Составлен топ модных сериалов и фильмов 2022 года

Уходящий 2022 год был насыщен на фильмы и модные сериалы, где были представлены роскошные наряды.



Издание Fashionista представило подборку для любителей моды к праздникам.



"Эйфория" 2 сезон



В продолжении сериала от HBO предлагают обратить внимание на образы в стиле 2000, укороченные футболки и смелый макияж.

"Убийства в одном здании" 2 сезон



В сериале Селена Гомес появляется в интересных ансамблях в стиле ранних нулевых, дизайнерских куртках, жилетах и ​​различных эффектных пальто.



"Бриджертоны" 2 сезон



Представлены красочные костюмы в стиле регентства. В сериале показаны корсеты, банты и парча с современным сексуальным оттенком.



"Все везде и сразу"



Показано невероятное преображение Эвелин Ванг с помощью одежды. Она появляется в образах прачки, светилы боевых искусств и даже кинозвезды.



"Рутерфорд-Фоллз" 2 сезон



Художник по костюмам Кирстон Манн представила яркие принты, макси-платья и аксессуары из бисера, которые прославляют дизайнеров из числа коренных народов.



"Элвис"



Передан невероятный дух времени с помощью ослепительного гардероба легендарного Элвиса, который закрепил за нем статус иконы моды.



"Изобретая Анну"



В фильме будет показана подборка сумок от Birkin фальшивой наследницы Анны Делви, драгоценности Oscar de La Renta и накидки Valentino.



"Королева-воин"



Можно насладиться аутентичным доколониальным африканским стилем.





"Эмили в Париже" 3 сезон



Сериал продолжает радовать глаз красочными нарядами. Можно наблюдать вечно за французским минимализмом Сильви и эволюцией парижского стиля Эмили.

