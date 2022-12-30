Составлен топ модных сериалов и фильмов 2022 года
Уходящий 2022 год был насыщен на фильмы и модные сериалы, где были представлены роскошные наряды.
Издание Fashionista представило подборку для любителей моды к праздникам.
"Эйфория" 2 сезон
В продолжении сериала от HBO предлагают обратить внимание на образы в стиле 2000, укороченные футболки и смелый макияж.
"Убийства в одном здании" 2 сезон
В сериале Селена Гомес появляется в интересных ансамблях в стиле ранних нулевых, дизайнерских куртках, жилетах и различных эффектных пальто.
"Бриджертоны" 2 сезон
Представлены красочные костюмы в стиле регентства. В сериале показаны корсеты, банты и парча с современным сексуальным оттенком.
"Все везде и сразу"
Показано невероятное преображение Эвелин Ванг с помощью одежды. Она появляется в образах прачки, светилы боевых искусств и даже кинозвезды.
"Рутерфорд-Фоллз" 2 сезон
Художник по костюмам Кирстон Манн представила яркие принты, макси-платья и аксессуары из бисера, которые прославляют дизайнеров из числа коренных народов.
"Элвис"
Передан невероятный дух времени с помощью ослепительного гардероба легендарного Элвиса, который закрепил за нем статус иконы моды.
"Изобретая Анну"
В фильме будет показана подборка сумок от Birkin фальшивой наследницы Анны Делви, драгоценности Oscar de La Renta и накидки Valentino.
"Королева-воин"
Можно насладиться аутентичным доколониальным африканским стилем.
"Эмили в Париже" 3 сезон
Сериал продолжает радовать глаз красочными нарядами. Можно наблюдать вечно за французским минимализмом Сильви и эволюцией парижского стиля Эмили.