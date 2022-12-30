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Составлен топ модных сериалов и фильмов 2022 года
30.12.2022 09:45 Алина Груднева

Составлен топ модных сериалов и фильмов 2022 года

Уходящий 2022 год был насыщен на фильмы и модные сериалы, где были представлены роскошные наряды.

Издание Fashionista представило подборку для любителей моды к праздникам.

"Эйфория" 2 сезон

В продолжении сериала от HBO предлагают обратить внимание на образы в стиле 2000, укороченные футболки и смелый макияж.
"Убийства в одном здании" 2 сезон

В сериале Селена Гомес появляется в интересных ансамблях в стиле ранних нулевых, дизайнерских куртках, жилетах и ​​различных эффектных пальто. 

"Бриджертоны" 2 сезон 

Представлены красочные костюмы в стиле регентства. В сериале показаны корсеты, банты и парча с современным сексуальным оттенком. 

"Все везде и сразу"

Показано невероятное преображение Эвелин Ванг с помощью одежды. Она появляется в образах прачки, светилы боевых искусств и даже кинозвезды. 

"Рутерфорд-Фоллз" 2 сезон

Художник по костюмам Кирстон Манн представила яркие принты, макси-платья и аксессуары из бисера, которые прославляют дизайнеров из числа коренных народов.  

"Элвис"

Передан невероятный дух времени с помощью ослепительного гардероба легендарного Элвиса, который закрепил за нем статус иконы моды. 

"Изобретая Анну"

В фильме будет показана подборка сумок от Birkin фальшивой наследницы Анны Делви, драгоценности Oscar de La Renta и накидки Valentino.  

"Королева-воин"

Можно насладиться аутентичным доколониальным африканским стилем.


"Эмили в Париже" 3 сезон

Сериал продолжает радовать глаз красочными нарядами. Можно наблюдать вечно за французским минимализмом Сильви и эволюцией парижского стиля Эмили.

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