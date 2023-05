Сериал "Черное зеркало": описание всех серий 6 сезона

Популярный научно-фантастический телесериал "Черное зеркало" возвращается с новым шестым сезоном. Об этом пишет Entertainment Weekly.



Мрачная сатирическая антология журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало" показывает влияние современных технологий на жизнь людей. Новый сезон сериала будет состоять из 5 серий. Каждая из 5 серий 6 сезона антиутопической антологии "Черное зеркало" поведает полноценную историю.



"Ужасная Джоан" / Joan is Awful

Режиссер: Элли Панков.

Первый эпизод расскажет историю обычной женщины, которая к своему удивлению обнаруживает, что одна из самых больших стриминговых платформ запустила телешоу о ее жизни. В главной роли – Сальма Хайек.



"Лох Генри" / Loch Henry

Режиссер: Сэм Миллер.

По сюжету молодая пара приезжает в небольшой шотландский городок, чтобы снять документалку о природе, где становится участником необычной ситуации между местными жителями. Главную роль здесь сыграет Сэмюэл Бленкин.



"За морем" / Beyond the Sea

Режиссер: Джон Краули.

События происходят в альтернативном 1969 году, а главными героями станут двое мужчин, отправляющихся на опасную миссию по устранению последствий масштабного катаклизма. В этом эпизоде ​​появится Аарон Пол.



"День Мэйзи" / Mazey Day

Режиссер: Ута Бризевиц.

В центре сюжета – молодая девушка, которую начинают преследовать папарацци после того, как она попадает в ДТП и пытается скрыться с места происшествия. Зази Битц сыграла главную роль.



"Демон 79" / Demon 79

Режиссер: Тоби Хейнс.

Последняя серия рассказывает о нерешительной работнице магазина, которая вынуждена совершить несколько ужасных поступков, чтобы предотвратить катастрофу. В главной роли – Аньяна Васан.