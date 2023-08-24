



Сценаристка “Друзей” – о конфликтах на съемках: Актеры были прикованы к сериалу

Сценаристка ситкома “Друзья” Пэтти Лин рассказала о своей работе над седьмым сезоном сериала. Лин поделилась воспоминаниями в своей книге, релиз которой состоялся недавно. Она отметила, что тогда была новичком в киноиндустрии и испытывала некоторую неуверенность в своих силах. Однако и на съемочной площадке все было негладко – актеры конфликтовали с авторами.



“Актеры, казалось, были недовольны тем, что были прикованы к уставшему старому сериалу, в то время как они могли расти”, – цитирует Fox News отрывок из книги Лин.



Звезды саботировали многие шутки, которые были в сценарии и им не нравились. Многие фразы были убраны из сценариев только из-за плохого исполнения актерами. Кроме того, актеры редко положительно оценивали работу Лин. По ее словам, встречи с актерами носили “мрачный и агрессивный характер”.



Сериал “Друзья” выходил на американском телевидении с 1994 года и имел огромный зрительский успех. Главные роли в нем исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.



