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Россиян все же оставят без фильмов "Барби" и "Оппенгеймер"
31.08.2023 16:09 Алина Груднева

Россиян все же оставят без фильмов "Барби" и "Оппенгеймер"

В России решили все же не показывать пиратскую копию фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" в кинотеатрах.

В минкульте РФ решили, что эти ленты "не соответствуют традиционным ценностям" страны.

Таким образом ведомство ответило вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову относительно предложенного им эксперимента о "принудительном лицензировании фильмов из недружественных стран".

Минкульт выразил радость из-за сокращения показов голливудских фильмов в стране, поскольку на экраны начали чаще выходить отечественные ленты с "традиционными национальными морально-этническими ценностями", которые способствуют "патриотическому воспитанию" молодежи.
 

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