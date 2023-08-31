



Россиян все же оставят без фильмов "Барби" и "Оппенгеймер"

В России решили все же не показывать пиратскую копию фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" в кинотеатрах.



В минкульте РФ решили, что эти ленты "не соответствуют традиционным ценностям" страны.



Таким образом ведомство ответило вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову относительно предложенного им эксперимента о "принудительном лицензировании фильмов из недружественных стран".



Минкульт выразил радость из-за сокращения показов голливудских фильмов в стране, поскольку на экраны начали чаще выходить отечественные ленты с "традиционными национальными морально-этническими ценностями", которые способствуют "патриотическому воспитанию" молодежи.

