



Режиссер Гай Наттив и актриса Хелен Миррен получили премию за фильм "Голда"

Израильский режиссер Гай Наттив и британская актриса Хелен Миррен получили премию "Голубь" от фонда "Кино за мир" за совместную работу над фильмом байопиком "Голда" 2023 года, в котором Миррен исполняет роль Голды Меир.



На этой неделе Наттив и Миррен посетили церемонию награждения в Берлине, где приз им вручила 102-летняя Марго Фридландер, одна из старейших оставшихся в живых жертв Холокоста. Церемония проходила одновременно с Международным кинофестивалем Berlinale, где в прошлом году состоялась премьера фильма "Голда".



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Церемония прошла на гала-концерте "Кино за мир", на котором присутствовала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. На гала-концерте выступление Клинтон было прервано протестующими палестинцами, согласно видеозаписи, опубликованной в YouTube.

