Оксана Забужко произвела “эффект” на гостей Берлинале
В телефоне Оксаны Забужко сработала сирена воздушной тревоги прямо во время пресс-конференции на Берлинале.
Украинская писательница является членом главного жюри Берлинского международного кинофестиваля, который начался сегодня.
Оксана Забужко объяснила присутствующим, что в Украине это слышат каждый день.
На телефоне Оксаны Забужко сработала сирена воздушной тревоги прямо во время пресс-конференции на Берлинале— Lara-Lara (@LaraLar93023545) February 15, 2024
Украинская писательница является членом главного жюри Берлинского международного кинофестиваля, который начался сегодня.
Оксана Забужко объяснила присутствующим, что⬇️ pic.twitter.com/jSt2io2ugm