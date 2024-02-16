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Оксана Забужко произвела “эффект” на гостей Берлинале
16.02.2024 23:30 Катя Шульц

Оксана Забужко произвела “эффект” на гостей Берлинале

В телефоне Оксаны Забужко сработала сирена воздушной тревоги прямо во время пресс-конференции на Берлинале.

Украинская писательница является членом главного жюри Берлинского международного кинофестиваля, который начался сегодня.

Оксана Забужко объяснила присутствующим, что в Украине это слышат каждый день.


 

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