



Оксана Забужко произвела “эффект” на гостей Берлинале

В телефоне Оксаны Забужко сработала сирена воздушной тревоги прямо во время пресс-конференции на Берлинале.



Украинская писательница является членом главного жюри Берлинского международного кинофестиваля, который начался сегодня.



Оксана Забужко объяснила присутствующим, что в Украине это слышат каждый день.