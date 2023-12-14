



Netflix: Пользователи потратили 812 миллионов часов на просмотр "Ночного агента"

Netflix впервые опубликовал данные о просмотре 99% своего каталога.



Пользователи по всему миру смотрели "Ночного агента" в течение 812 миллионов часов, что сделало политический триллер самым просматриваемым сериалом в первой половине этого года.



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Гигант потокового вещания подвергался критике за то, что не был прозрачным в отношении того, как контент работает на его платформе.



Эта критика стала главной причиной голливудских забастовок этого года, которые на несколько месяцев парализовали кино- и телеиндустрию.



Актеры и сценаристы требовали повышения гонораров за сериалы, которые хорошо шли на стриминговых платформах.



В отчете "Что мы смотрели" 18 000 фильмов ранжируются по количеству часов, просмотренных в период с января по июнь этого года. Компания заявила, что теперь будет выпускать отчет каждые шесть месяцев.



Охватив почти 100 миллиардов часов просмотра, в список попали такие сериалы, как "Джинни и Джорджия", "Девочки Гилмор", "Сайнфелд", "Друзья" и "Офис".



Фильм "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли смотрели более 249 миллионов часов.



С почти 250 миллионами подписчиков по всему миру Netflix является крупнейшим потоковым сервисом в мире.

