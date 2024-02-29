Новости » Кино
На Бродвее запустят мюзикл о Путине
29.02.2024 03:34 Алина Груднева

На Бродвее запустят мюзикл о Путине

Стриминговый сервис Netflix будет продюсировать бродвейский мюзикл про Владимира Путина и бывших олигархов РФ.

По данным Variety, спектакль Питера Моргана получит название "Патриоты". 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Действие будет разворачиваться в 1991 году. В мюзикле будет повествоваться о Борисе Березовском, который помог Путину прийти к власти.

Березовского сыграет актер Майкл Стулбарг, Путина - Уилл Кин, Романа Абрамовича - Люк Таллон. Официальная премьера состоится 22 апреля.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы