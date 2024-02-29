



На Бродвее запустят мюзикл о Путине

Стриминговый сервис Netflix будет продюсировать бродвейский мюзикл про Владимира Путина и бывших олигархов РФ.



По данным Variety, спектакль Питера Моргана получит название "Патриоты".



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Действие будет разворачиваться в 1991 году. В мюзикле будет повествоваться о Борисе Березовском, который помог Путину прийти к власти.



Березовского сыграет актер Майкл Стулбарг, Путина - Уилл Кин, Романа Абрамовича - Люк Таллон. Официальная премьера состоится 22 апреля.