



Максим Виторган в опале: В российском сериале его заменили дипфейком

Авторы сериала “Контакт”, который выходит на платформе Premier, принадлежащей медиахолдингу “Газпром-медиа”, заменили лицо актера Максима Виторгана с помощью технологии Deepfake и удалили его имя из титров. Об этом сообщил Telegram-канал “Русское кино в топе”.



Персонаж Виторгана появляется во втором сезона. Как отмечает “Медиазона”, наложенное поверх его лица дипфейк-изображение “сохраняет практически неизменное выражение, а синхронизация движения губ с произносимым текстом не всегда точна”.



Сам Виторган предполагает, что решение о замене его лица на дипфейк могло быть “Газпром-медиа”, который контролирует платформу Premier и кинокомпанию Good Story Media. По его сведениям, авторам сериала велели вырезать его оттуда, однако его роль оказалась нужной для сюжета. Актер добавил, что его также убрали из пилотной серии проекта “Ева, рожай” на платформе Start, заменив на Анатолия Белого, который вскоре тоже высказался против войны и уехал из России. В четвертом сезоне сериала “Беспринципные” от “Кинопоиска” персонажа Виторгана просто уберут из сценария.



Максим Виторган известен своей позицией против российского вторжения в Украину. В первый день войны он опубликовал в Instagram, где у него более 700 тысяч подписчиков, черный квадрат и назвал войну позором. Он также поддерживает артистов, признанных “иностранными агентами”.