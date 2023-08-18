



Как евреи впишутся в новые стандарты киноиндустрии на премии "Оскар"

Академия кинематографических искусств и наук отказалась комментировать вопрос о том, могут ли евреи считаться "недопредставленной" группой в соответствии с новыми стандартами выдвижения на награду в категории "лучший фильм" на церемонии "Оскар" в 2024 году.



По данным The Times of Israel, новые правила требуют, чтобы фильмы соответствовали двум из четырех стандартов приемлемости.



Среди них - представление "недопредставленных расовых или этнических групп", под которые попадают азиаты, афроамериканцы, выходцы Ближнего Востока, а также коренные жители Гавайев или других островов Тихого океана. Если в фильме есть представитель одной из перечисленных групп, тогда лента соответствует одному из четырех стандартов для получения права номинироваться в категории "лучший фильм".



Как видно, относительно евреев в этом правиле нет ни слова. Из-за этого в последние дни возникли вопросы: например, будет ли фильм о Холокосте считаться фильмом об этнической группе, или можно ли считать евреев-хасидов меньшинством. Также разгорелись споры о том, могут ли неевреи играть евреев, как, например Брэдли Купер с накладным носом в роли композитора Леонарда Бернстайна.



Новые правила включают также категорию "другая недопредставленная раса или этническая принадлежность", но Академия кинематографических искусств отказалась комментировать, могут ли евреи попасть в эту категорию или же они будут считаться выходцами Ближнего Востока. Эта неопределенность вызвала массовую критику со стороны критиков.